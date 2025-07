Intervista a Miss Italia Ofelia Passaponti, madrina a Carolei per Miss Eye on Fashion 2025 – VIDEO

COSENZA – C’è un momento, nel mezzo di un tour, di appuntamenti ed ospitate, in cui anche una “Principessa” si concede una pausa. Succede a Cosenza, in un caldo pomeriggio d’estate. Parliamo di Ofelia Passaponti, 26 anni compiuti da meno di un mese, Miss Italia in carica, arrivata in città per la tappa regionale di Miss Italia Calabria andata in scena a Carolei dove è stata eletta Miss Eye on Fashion 2025. Una serata che ha trasformato la piazza in un palcoscenico luminoso, carico di emozioni, ambizioni e sogni. Ofelia ha deciso di fermarsi in città per godere dell’ospitalità di una città che l’ha accolta con entusiasmo e calore.

Prima ancora dei riflettori, dei flash e degli applausi, c’è stato un momento “gustoso”, quasi cinematografico visti i numerosi fotografi presenti e lo shooting: un pranzo nel cuore della città, da Sushi Panda, noto ristorante di cucina giapponese ed orientale che è riuscito a sorprendere anche chi, come Ofelia, di bellezza e raffinatezza ne sa qualcosa.

Miss Italia ama la cucina giapponese ed appena arrivata in aereo a Lamezia Terme, ha scelto il bellissimo ristorante di Cosenza per rigenerarsi prima della tappa regionale di Miss Italia dove è stata madrina. A fare gli onori di casa, la famiglia Jiang e il titolare Giovanni. È bastato uno scambio di battute, un invito cordiale, una tavola imbandita con eleganza e l’immancabile “Sushi” per far nascere una chiacchierata informale trasformata in intervista, dove Ofelia ha raccontato se stessa, ha parlato della competizione di bellezza e rivolto un messaggio alle tante ragazze che, come lei, sognano di indossare la fascia di più bella d’Italia.

Ofelia Passaponti «il Sud è nel mio cuore. Il sushi? Una coccola»

«Il sud mi resta nel cuore – ci ha confidato – sono una persona solare, e qui ritrovo il mio stesso calore. Questa è stata la mia prima tappa calabrese da Miss Italia e… quale modo migliore per cominciare, se non con un pranzo così? Il sushi di Giovanni è stato davvero una coccola». Sorride, quasi sorpresa dall’atmosfera rilassata. «Mi sono sentita una principessa», aggiunge. Con il suo inconfondibile accento toscano e sempre sorridente, ricorda quanto i valori della sua terra l’abbiano plasmata. «Siena è tradizione, è rigore, ma anche grande cuore. Valori che cerco di portare ovunque io vada».

Alle ragazze: «vivete tutto, ma senza aspettative »

Poi lo sguardo si accende, parlando delle ragazze che sognano come lei di diventare Miss Italia: «Le selezioni regionali sono le più intense. Ti tremano le gambe, ti senti fragile. Ma sono anche le più vere. Ed è proprio lì che può nascere una nuova Miss Italia. Alle ragazze calabresi dico: siate aperte, vivete tutto, senza aspettative. Solo così potrete cogliere il meglio di questa esperienza».

Rebecca Maria Ferraro di Cosenza eletta Miss Eye on Fashion 2025

Come detto, Carolei ha accolto la quinta selezione di Miss Italia Calabria 2025: un evento che si è rivelato molto più di un semplice concorso di bellezza. Tra battiti di emozione e passi eleganti, la Calabria si è raccontata in un dialogo autentico tra cultura, moda e ambizioni, dimostrando ancora una volta che questa terra sa stupire e reinventarsi. La piazza di Carolei si è trasformata in un teatro di sogni concreti, dove giovani donne hanno mostrato carisma, autenticità e determinazione nel plasmare il volto del futuro della loro terra.

A conquistare la fascia di Miss Eye on Fashion 2025 è stata Rebecca Maria Ferraro, cosentina, che ha così staccato il pass per le finali regionali. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Rossella Guarna di Santa Caterina dello Ionio. Terza classificata: Rita Cannavino di Vibo Valentia, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Elene Barreca di Reggio Calabria, quinta Arianna Rattà di Montepaone, sesta classificata Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia. Ma la vera vincitrice della giornata è forse la Calabria stessa, capace di coniugare sogni e radici, ambizione e ospitalità.

Un pubblico caloroso, la bellezza autentica delle partecipanti, l’organizzazione impeccabile firmata Carli Fashion Agency, con Linda Suriano e Carmelo Ambrogio alla guida, e la partecipazione di una giuria d’eccezione. Un riconoscimento anche a Massimo Giangreco, titolare del salone “Eye on Fashion”, con cui la collaborazione ha reso possibile l’organizzazione impeccabile dell’evento.

A selezionare la vincitrice della quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Massimo Giangreco (titolare “Eye on fashion”), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Francesco Tucci (racconta la Calabria sui social media), Tania Presta (Tati Tatoo), Marilù Perri (consigliera comunale Carolei), Walter Pulice (salumificio Pulice), Giovanni Jiang (Sushi Panda), Vincenzo Serra (QualItaly).