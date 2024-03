Interpretare l’elettrocardiogramma nel paziente acuto, se ne parla a Rende

RENDE – Si terrà lunedì 18 marzo alle 16.30 nell’aula Circolare dell’Università della Calabria, l’evento, organizzato dal Rotaract Calabrese in collaborazione con l’Unicala, rivolto a tutta la comunità interessata alla tematica formativa sull’interpretazione dell’elettrocardiogramma nel paziente acuto. L’obiettivo del seminario sarà quello di fornire al personale sanitario, inclusi i farmacisti, le conoscenze base per una rapida interpretazione delle alterazioni dell’elettrocardiogramma.

Prevenzione e trattamento tempestivo sono due tematiche attuali che seguono a stretto giro la rapida diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici. Nell’ottica del progresso, lo step successivo sarà quello di fornire a tutti le competenze base per poter accelerare la macchina del pronto soccorso. In questa direzione vanno anche i vari dispositivi indossabili in grado oggi di fornire diagnosi automatiche ma soprattutto di fornire una singola traccia elettrocardiografica, che se correttamente interpretata, può definire il carattere d’urgenza e le modalità del pronto intervento. I club Rotaract della zona al termine del seminario, doneranno un elettrocardiografo al Centro Sanitario dell’Unical.