Insegnanti di sostegno, pubblicato il decreto per i corsi di specializzazione. All’Unical 930 posti

COSENZA – Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con decreto ministeriale n 582 ha autorizzato i posti del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico autorizzando per l’anno accademico 2023/2024, i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Aspiranti insegnanti di sostegno: All’Unical 930 posti

I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi, per la Regione Calabria sono in totale 3.253. All’Università della Calabria il maggior numero di posti (930) seguita dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria (903 posti) e Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria (800 posti). Infine per l’università Magna Grecia i posti a disposizione sono 620.

Ecco suddivisi per le università Calabresi i posti a disposizione

Università della Calabria: 930 posti

Sostegno scuola d’infanzia: 130 posti

Sostegno scuola primaria: 200 posti

Sostegno scuola secondaria di primo grado: 250 posti

Sostegno scuola secondaria di secondo grado: 350 posti

Università degli Studi “Magna Grecia” Catanzaro: 620 posti

Sostegno scuola d’infanzia: 0 posti

Sostegno scuola primaria: 20 posti

Sostegno scuola secondaria di primo grado: 250 posti

Sostegno scuola secondaria di secondo grado: 300 posti

Università Mediterranea di Reggio Calabria: 903 posti

Sostegno scuola d’infanzia: 55 posti

Sostegno scuola primaria: 114 posti

Sostegno scuola secondaria di primo grado: 132 posti

Sostegno scuola secondaria di secondo grado: 602 posti

Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria: 800 posti

Sostegno scuola d’infanzia: 0 posti

Sostegno scuola primaria: 0 posti

Sostegno scuola secondaria di primo grado: 300 posti

Sostegno scuola secondaria di secondo grado: 500 posti

Le date per le prove di accesso

Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia

mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria

mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado

mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado