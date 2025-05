Innova Rende, presentata la lista a sostegno di Principe: «serve la Politica con la ‘P’ maiuscola»

- Advertisement -

RENDE – In tanti ieri hanno partecipato, a Roges di Rende, alla presentazione dei candidati e della lista della giovane associazione, nata da poco ma già molto attiva sul territorio attraverso un lavoro quotidiano e certosino di ascolto, confronto, proposte e dialogo. Una lista variegata e composita, in cui più della metà dei componenti è composta da donne. Una lista giovane anagraficamente ma che fa della Politica di prossimità uno dei suoi cavalli di battaglia come afferma il segretario dell’associazione Lorenzo Principe: “Potrei dire che siamo una lista giovane forse tra le più giovani della campagna elettorale, ma vi direi una banalità, in quanta in politica non conta l’età ma conta la capacità di connettersi emotivamente e concretamente con le reali esigenze della popolazione” rimarca questo aspetto il Presidente Gianluca De Rango: “per fare tutto ciò oltre ad un mix di competenze, serve la Politica dell’ascolto e della programmazione, la Politica del fare, serve la Politica con la P maiuscola”.

Entrambi ribadiscono l’importanza dell’autonomia politica della Città: “le decisioni di Rende devono tornare ad essere prese a Rende, non a Catanzaro o a Roma, proprio per questo siamo fieri ed allo stesso tempo fortunati di lanciare la nostra associazione a sostegno di una persona che è sinonimo di Politica del fare, di autonomia intellettuale, di programmazione e di visione, proprio per questo la nostra associazione sostiene convintamente Sandro Principe sindaco di Rende”.

Il ritorno al senso di comunità e di appartenenza alla Città è uno dei leitmotiv di Sandro Principe che conclude la serata ribadendo che: “Le città non sono le mura, non sono gli edifici ma sono le persone, le quali, quando escono di casa devono trovare le scuole, i centri di aggregazione e tutti i servizi essenziali per il benessere della famiglie e della comunità tutta, Rende ha estremo bisogno di ritornare ad essere comunità, rialzare la testa e tornare a guardare avanti con speranza e prospettiva di sviluppo”.