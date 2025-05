Ingorgo di pullman e auto per la partenza dei ragazzi in gita scolastica, caos a Cosenza Sud

- Advertisement -

COSENZA – Il raduno alle prime luci dell’alba per la classica gita scolastica di fine anno, questa mattina a Cosenza si è tramutato in un momento di caos. L’ingorgo che si è venuto a creare con i tanti pullman in partenza e con le auto in sosta dei genitori che accompagnavano i loro figli (alunni di almeno tre scuole cittadine), hanno totalmente paralizzato il traffico. L’intera area adiacente l’uscita autostradale di Cosenza Sud, lungo la via parallela della clinica “La Madonnina” dove a proposito di viabilità ha sede anche l’Anas, si è ritrovata improvvisamente bloccata.

L’appuntamento questa mattina era stato fissato molto presto nello spiazzo conosciuto col nome di “parcheggio dell’amore”, dove abitualmente si ritrovano ogni giorno i pendolari che viaggiano insieme. Volti ancora assonnati ed altri più entusiasti per la partenza del viaggio di tre giorni che era stata programmata attorno alle 6.

Evidentemente però, non era stato messo in conto che, lo stesso ritrovo allo stesso orario riguardava ben tre istituti (tra cui Lucrezia della Valle e Mancini). Così in pochi minuti, è stato il disordine totale. La rotatoria da cui si entra e si esce per l’autostrada è stata a sua volta bloccata e i clacson spazientiti hanno dato una bella sveglia ai residenti. Sul posto non si sono verificate particolari tensioni ma si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per riportare l’ordine nella viabilità e consentire ai quasi dieci pullman con le scolaresche di avviare il proprio viaggio.