Infrastrutture e futuro: Katya Gentile annuncia l’arrivo di Matteo Salvini a Rende

RENDE – Il Commissario provinciale della Lega, Katya Gentile, annuncia la presenza di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, per martedì 20 maggio alle ore 15:30 presso l’Hotel Europa. L’evento vedrà la partecipazione della deputata Simona Loizzo, del presidente del Consiglio regionale e commissario regionale della Lega Filippo Mancuso, e del candidato sindaco per la città di Rende, Ing. Marco Ghionna. L’incontro si tiene in concomitanza delle elezioni comunali di Rende, dove la Lega sostiene Marco Ghionna con la lista ‘Prima Rende’ convinta che la sua candidatura rappresenti un’opportunità per rinvigorire e rilanciare la comunità rendese.

Katya Gentile esprime, nel merito, grande soddisfazione per il recente bando pubblicato da Rfi riguardante i lavori per il raddoppio della Galleria Santomarco, un intervento fondamentale da 1,6 miliardi di euro: «Questa opera strategica fa parte del piano per la nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e – dichiara Gentile – non solo migliorerà la connessione tra Paola, San Lucido e Cosenza, ma porterà anche benefici ai comuni limitrofi, creando nuove collegamenti ed opportunità per l’area universitaria di Rende».

Inoltre, Katya Gentile sottolinea l’importanza delle risorse assegnate per la statale 106:

«Investimenti importanti che fino a poco fa sembravano irraggiungibili, dimostrano l’attenzione e l’impegno straordinario del Ministro Salvini e del Governo verso l’ammodernamento delle infrastrutture in Calabria». Gentile richiama l’attenzione anche sul tratto della A2 tra Cosenza e Altilia, un percorso noto per la sua pericolosità e gli incidenti frequenti. «È un’opera necessaria. I 27 chilometri di questa autostrada di cui la sinistra aveva dichiarato il “fine lavori”, sono caratterizzati da carreggiate inadeguate e spesso interrotte che devono essere ammodernati per garantire la sicurezza degli automobilisti».

«Tutti questi interventi infrastrutturali sono resi possibili grazie al Ministro Matteo Salvini, vero fautore del riscatto meridionale. Martedì – conclude Katya Gentile – la sua attenzione sarà rivolta alla città di Rende, insieme al candidato sindaco, Marco Ghionna, professionista brillante, serio e capace. Con il supporto del Ministero delle Infrastrutture, siamo certi che Rende tornerà a splendere».