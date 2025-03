Infermieri ‘in trincea’ a Cosenza: il sindaco Caruso chiede un incontro urgente a De Salazar

- Advertisement -

COSENZA – Infermieri allo stremo a Cosenza. Il sindaco Franz Caruso ha inviato questa mattina al direttore generale dell’AO di Cosenza, Vitaliano De Salazar, una richiesta di incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, Nursing Up e FIALS.

“L’incontro, che ritengo molto importante – afferma il sindaco Franz Caruso – sarà utile per chiedere, attraverso l’interlocuzione con il direttore De Salazar, un’assunzione di responsabilità al commissario alla sanità calabrese, Roberto Occhiuto che è l’unica persona in grado di fare scelte di campo in merito. Ritengo verosimile, infatti, procedere a immettere nella sanità il personale necessario per poter dare risposte più concrete ai bisogni del cittadino, arginando le oggettive difficoltà che sono costrette a sopportare le carenti risorse infermieristiche in forza all’Annunziata. La situazione sanitaria calabrese è difficile, ma è possibile intervenire. Basta volerlo”.

La richiesta dell’incontro al Direttore De Salazar è frutto della riunione tenuta giovedì scorso dal sindaco Franz Caruso con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, Nursing Up e FIALS. Proprio questi ultimi avevano sollecitato il Primo Cittadino di Cosenza a “farsi carico di una situazione ormai insostenibile” promuovendo un confronto con la dirigenza dell’AO.

La missiva di Caruso a De Salazar

Questa mattina, dunque, la missiva a Vitaliano De Salazar in cui Franz Caruso scrive, tra altro: “I rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, Nursing Up e FIALS, in maniera pacata ed equilibrata, ma determinata, mi hanno espresso forti preoccupazioni rispetto alle enormi difficoltà che il personale infermieristico incontra quotidianamente nello svolgimento della loro attività. Criticità, a dir vero note ai più, che risiedono nella grave e cronica carenza di personale che sta mettendo in ginocchio l’Azienda Ospedaliera di Cosenza e che, soprattutto, pone ad altissimo rischio la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure. Preoccupazioni che ho immediatamente condiviso in quanto ritengo che questo stato di cose non assicura il diritto alla salute ai cittadini, ed al contempo pone il personale infermieristico oggetto di quotidiane aggressioni verbali, che sono inaccettabili ed intollerabili.

La volontà è di aprire un confronto costruttivo con l’Azienda Ospedaliera da te diretta, per ricercare ogni possibile soluzione alla problematica. Ti chiedo, pertanto, di voler incontrare i suddetti rappresentanti sindacali in una riunione operativa a cui anch’io sarò presente”.