Incontro formativo del Centro dell’Impiego di Cosenza sui tirocini di inclusione sociale

COSENZA – “Garanzia Occupabilità Lavoratori”, è uno dei due progetti presentati presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, finanziato dal Pnrr, con l’obiettivo di riformare il ciclo delle politiche attive per il lavoro. Si tratta di prendere in carico dei lavoratori e accompagnarli in un percorso di inserimento occupazionale. Mentre l’altra misura è un’azione specifica del “GOL” (Garanzia Occupabilità Lavoratori), l’avviso 3 che mira a coinvolgere i cosiddetti lavoratori con fabbisogni complessi, dove le politiche del lavoro necessitano di una integrazione con le politiche sociali. L’incontro è stato organizzato dal Centro per l’Impiego di Cosenza ed ha visto tra gli altri la partecipazione dell’assessore regionale alle Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale, Giovanni Calabrese.

