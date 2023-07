Incontro a Cosenza del PD sulla Sanità: «il Commissariamento è stato un eclatante fallimento»

COSENZA – Il Partito Democratico ritorna a parlare di Sanità, dei debiti accumulati e delle risorse mai spese. Lo ha fatto in un incontro in hotel della città bruzia, che ha visto la presenza del senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale dell’Economia del PD e già viceministro dell’economia. Per il Partito Democratico, il Commissariamento della sanità in Calabria è stato un eclatante fallimento e lo Stato deve assumersi le sue responsabilità visto che questo strumento, decreto dopo decreto, ha fallito e non ha raggiunto, dal 2009 ad oggi, gli obiettivi prefissati.

Per Carlo Guccione, lo Stato è in debito con questa regione, per una situazione che si trascina da anni e che è addirittura peggiorata rispetto al 2009. “Come Partito Democratico ha sottolineato – dobbiamo portare avanti questa battaglia in difesa della sanità pubblica. La Calabria deve essere al centro di questa battaglia politica, ma serve una mobilitazione dal basso, che coinvolga il terzo settore, le forze sindacali, i comitati popolari”. Mentre secondo il senatore Antonio Misiani, “bisogna attuare una politica di discontinuità rispetto a quanto accaduto in questi 14 anni di commissariamento e restituire alla Calabria la gestione del sistema sanitario regionale”.