“Incontri ravvicinati” a Cosenza: Antonio Monda racconta i miti del nostro tempo

COSENZA – È stato un ritorno “a casa” carico di emozione e di racconti quello di Antonio Monda, autore, intellettuale e docente alla New York University, che nella serata di ieri ha presentato a Palazzo dei Bruzi il suo ultimo libro: Incontri ravvicinati, edito da La Nave di Teseo. Quasi 700 pagine per raccogliere 150 storie e altrettanti ritratti di miti del cinema, della letteratura, della musica e dello sport, costruiti nel tempo attraverso una modalità unica: pranzi domenicali nella sua casa newyorkese, senza fotografie, né registrazioni. Solo conversazioni vere.

Accolto dal sindaco Franz Caruso – che ha definito Monda “un riferimento imprescindibile della cultura internazionale” – e introdotto dalla consigliera alla Cultura Antonietta Cozza, lo scrittore ha ripercorso i momenti salienti del libro in un dialogo brillante con il giornalista Arcangelo Badolati e il magistrato Biagio Politano. È emerso così il Monda privato e narratore, capace di intrecciare l’ironia con la profondità, il dettaglio biografico con lo sguardo universale.

Nel libro c’è tutta New York e tutta l’Italia, dalla tavola meridionale alle stanze del cinema mondiale. C’è Al Pacino, “con gli occhi più belli dai tempi di El Greco”, Ennio Morricone che suona Deborah’s Theme solo per lui, Sergio Leone espansivo e romanesco, Paolo Sorrentino che lo manda a quel paese pensando a uno scherzo. E poi Muhammad Ali, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oriana Fallaci, Meryl Streep e Mario Puzo, che scrisse Il Padrino ispirandosi a sua madre. Per Biagio Politano, Incontri ravvicinati non è solo un libro di ritratti: è il ritratto di Antonio Monda stesso, filtrato da anni di relazioni autentiche e di sguardo umano. “In queste pagine – ha detto il magistrato – c’è un mondo intero. Ma soprattutto, c’è un Monda”. Una serata da ricordare tra applausi, atmosfera familiare e partecipata ed un libro che è già viaggio, memoria e ispirazione.