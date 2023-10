Incidenti stradali, sempre più distratti alla guida: la stretta della polizia nel Cosentino

COSENZA – Dai dati Istat riferiti al 2022 si evidenzia un andamento dell’incidentalità abbastanza piatto. In sostanza non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti.

Dai dati in possesso alla Polizia di Stato, alla specialità stradale, si evince che l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni.

L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050.

Alla luce di ciò, gli sforzi operativi della Polizia Stradale continuano ad essere sempre più cospicui soprattutto con riguardo alle attività di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione. Da un focus sulle nuove generazioni emerge che da qualche anno, la distrazione risulta essere le prima causa di incidentalità e la prima causa di morte per i giovani fino a 24 anni è per incidente stradale.

Meno incindenti a Cosenza rispetto allo scorso anno

In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che si celebra quest’anno il 19 novembre, è stata organizzata una corposa attività preventiva di controlli sulla guida anti alcol e droga, a cominciare da questo fine settimana e per i prossimi quattro

fine settimana. Anche nella provincia di Cosenza i controlli saranno aumentati e vedranno la presenza del sanitario della Polizia di Stato nei servizi mirati predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza.

L’incidentalità nella provincia bruzia risulta in diminuzione nei primi 9 mesi di quest’anno con 488 incidenti rilevati dalla polizia stradale e 245 persone ferite, a fronte di

656 incidenti con 316 feriti nello stesso periodo anno 2022