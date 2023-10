COSENZA – Non ce l’ha fatta la donna di 67 anni coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri in un brutto incidente tra Acri e San Cosmo Albanese.

Secondo una prima ricostruzione pare che l’auto, su cui viaggiava insieme al marito, sia sbandata, per cause in corso di accertamento, finendo tragicamente in un burrone. Il marito è stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni, all’Annunziata di Cosenza dove è intubato nel reparto di terapia intensiva.