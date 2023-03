Incidente sull’A2 tra Montalto e Torano, auto impatta contro un cinghiale

COSENZA – L’incidente stradale si è verificato ieri sera sull’A2, Autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Torano Castello e Montalto Uffugo, in direzione sud, intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito, un automobilista si è trovato improvvisamente davanti il cinghiale e non è riuscito ad evitarlo impattando violentemente contro l’animale. L’auto è andata distrutta ma fortunatamente per il conducente della vettura non ci sono state gravi conseguenze ed è rimasto illeso. L’animale invece è deceduto.

Una situazione molto rischiosa in quanto, la presenza di cinghiali nelle città, e anche nel territorio cosentino, è diventata sempre più numerosa, e questo ultimo caso evidenzia la necessità di intervento per scongiurare serie condizioni di pericolo per automobilisti e utenti della strada. Numerosi gli appelli per sensibilizzare al problema; tra questi c’è anche l’associazione Rurale Calabrese. Il vicepresidente dell’associazione Massimo Belsito sottolinea: “L’obiettivo è di avere contezza per ogni comune calabrese della presenza del cinghiale, così lo facciamo noi il censimento dei capi presenti”.