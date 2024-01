Incidente sull’A2: mezzo pesante si ribalta tra Rende e Cosenza

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul tratto autostradale dell’A2 del Mediterraneo tra Rende e Cosenza, in direzione Sud. Secondo quanto emerso, un mezzo pesante telonato, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto è intervenuto il personale di Anas ed è presente un’autogru. Il conducente non avrebbe riportato ferite e fortunatamente l’incidente non ha neanche creato disagi al traffico, in quanto si viaggia sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche la polizia stradale.

