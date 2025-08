Incidente sulla statale 107 a Rende: un ferito, traffico rallentato

- Advertisement -

RENDE – Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6.00 sulla statale 107 Silana Crotonese, nel territorio del Comune di Rende, nei pressi dell’uscita per Santo Stefano. Secondo quanto emerso i mezzi coinvolti sarebbero un’auto e una moto e, la persona alla guida del mezzo a due ruote, è rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi. Il traffico in direzione Paola è rallentato per consentire i rilievi e l’intervento dei soccorsi.