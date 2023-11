Incidente in centro a Cosenza, scontro tra due auto tra Piazza Zumbini e via Padre Giglio

COSENZA – Incidente tra due auto questo pomeriggio in centro a Cosenza. Il sinistro si è verificato attorno alle 15:00 nei pressi di Piazza Zumbini all’incrocio con via Padre Giglio ed ha visto coinvolto due utilitarie. Le due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate proprio nei pressi dell’incrocio. Fortunatamente nessuno delle persone a bordo delle auto è rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente una pattuglia agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

