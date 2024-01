Incidente di caccia, uomo rimane ferito: trasferito in codice rosso all’Annunziata

COSENZA – E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza un uomo rimasto ferito durante un incidente di caccia ad Amantea. Al momento, secondo quanto si apprende, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Un incidente che desta sospetti e sul quale la Squadra Mobile, che al momento non lascia trapelare nulla, sta indagando. Si dovrà ora capire la dinamica dell’incidente: l’uomo era solo o in compagnia? l’incidente è stato accidentale?

In aggiornamento