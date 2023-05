RENDE – Incidente stradale nel pomeriggio sulla statale 107, Silana Crotonese, nel tratto di Rende nei pressi di Saporito, in direzione Paola. Due le auto coinvolte. Sul posto i vigili urbani per gli accertamenti di rito. Secondo quanto emerso non ci sarebbero feriti gravi ma l’incidente ha causato il rallentamento del traffico in direzione Paola, nei pressi dello svincolo di Saporito.

