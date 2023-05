RENDE – Un incidente stradale si è verificato a Rende, su via Don Minzoni. Secondo cause ancora da accertare, una persona alla guida di un fuoristrada, avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un palo. Ferito lievemente, è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche la polizia municipale per accertare la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità sul tratto stradale che risulta al momento congestionato.

