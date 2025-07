Incidente a Cosenza, scontro tra un’auto e una moto su via Marconi. Ferito motociclista

- Advertisement -

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi su Via Marconi a Cosenza, quasi in corrispondenza dal bar pasticceria Top Flight. Per cause in corso di accertamento un’auto, con a bordo due persone, e una moto guidata da un giovane, si sono scontrate nei pressi di un incrocio. Ad avere la peggio il giovane centauro, subito soccorso da un’ambulanza della Misericordia giunta sul posto mentre poco dopo ne è sopraggiunta una seconda.

Fortunatamente il centauro avrebbe riportato solo delle ferite lievi e alcune escoriazioni, provocate dalla rovinosa caduta sull’asfalto dopo l’impatto con l’auto ed è stato medicato sul posto, mentre le due persone a bordo dell’utilitaria non avrebbero riportato conseguenze. Inevitabilmente si sono formate delle lunghe code di auto sullo stradone che della Rai porta poi alla rotonda della Città dei Ragazzi e su Via Marconi, in attesa che la polizia Municipale effettui tutti i rilievi del caso e rimuova i mezzi incidentati.