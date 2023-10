Incidente a Cosenza, medico investito da un’auto: trasportato in ospedale

COSENZA – Incidente stradale questo pomeriggio nel centro urbano di Cosenza, nei pressi del centro commerciale I due Fiumi. Secondo cause in corso di accertamento, un’automobile ha investito un pedone, prima di imboccare la strada di via XXIV maggio. Il malcapitato, secondo quando si apprende un medico, sarebbe stato prontamente soccorso dal conducente dell’auto, una donna, visibilmente in stato di shock, e dai passanti presenti all’accaduto. L’uomo, trasportato in ambulanza all’ospedale di Cosenza, fortunatamente avrebbe riportato lievi ferite.

