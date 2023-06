Inchiesta Reset, il boss cosentino Francesco Patitucci passa al 41 bis

COSENZA – Carcere duro per il presunto super boss della ‘ndrangheta cosentina Francesco Patitucci, passato da oggi al regime 41 bis. Il provvedimento è stato emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia. L’uomo, uno dei principali indagati della maxi chiesta “Reset”, coordinata dalla Dda di Catanzaro è stato trasferito in una struttura penitenziaria riservata al regime speciale di detenzione. In queste strutture, il detenuto viene collocato in una cella di isolamento individuale e ha diritto a solo un’ora di attività fisica all’aperto al giorno. Inoltre, ha limitazioni dei contatti con l’esterno, compresi i colloqui con i familiari.

Patitucci, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Francesco Lenti e Marcello Gigliotti, avvenuto a Rende nel febbraio del 1986, è stato ritenuto dai magistrati il “leader autorevole e indiscusso” delle cosche confederate di Cosenza e Rende.