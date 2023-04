Inchiesta Sette note, droga in clinica. Due condanne e quattro assoluzioni

COSENZA – Si è conclusa, al Tribunale di Cosenza, la fase dibattimentale del processo di primo grado sull’inchiesta denominata ‘Sette note‘,

Due condanne, 4 assoluzioni e una prescrizione

Il tribunale collegiale di Cosenza, presieduto dal giudice Carmen Ciarcia, a latere Iole Vigna e Stefania Antico, ha condannato Dimitri Bruno, difeso dall’avvocato Cristian Cristiano alla pena di anni 3 di reclusione, 3.400 € di multa e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e lo ha invece assolto per “concorso di persone nel reato”, estorsione aggravata e concorso in detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Condannato alla pena di 4 mesi Caira Mario, difeso dall’avvocato Danilo Aloe, per false informazioni al pubblico ministero.

Assolti tutti gli altri imputati. Cesare Quarta, difeso dall’avvocato Antonio Quintieri, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. Illenia De Luca, difesa dall’avvocato Stefano Pellegrino, perché il fatto non sussiste; Manuel Esposito, difeso dall’avvocato Ugo Ledonne, per non aver commesso il fatto e Francesco Picarelli, difeso dall’avvocato Pietro Sammarco, perché il fatto non sussiste.

Nessun procedimento, infine, per il reato contestato a Carlo Bruno (reato continuato e rimodulato in fatto di lieve entità) e difeso dall’avvocato Cristian Cristiano, perché estinto da avvenuta prescrizione. Disposta la confisca della sostanza stupefacente sequestrata. per tutti gli imputati Il Pm aveva chiesto pene severe e comprese tra i 3 i sette anni.