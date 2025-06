Incendio nell’ex scuola di Donnici Superiore. «Abbandonata al degrado, pericolo per la sicurezza pubblica»

- Advertisement -

COSENZA – «Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto presso l’ex scuola elementare di Donnici Superiore, dove intorno alle 4 (di venerdì notte n.d.r. )si è sviluppato un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Un episodio, ultimo di tanti, che rappresenta l’inevitabile conseguenza di un totale abbandono da parte dell’Amministrazione comunale, nonostante le ripetute segnalazioni che abbiamo presentato negli ultimi 18 mesi». È quanto denunciano i consiglieri del Comune di Cosenza Alfredo Dodaro e Francesco Spadafora.

Un degrado annunciato

«Più di un anno e mezzo fa – evidenziano – insieme alla Commissione Ambiente e Manutenzione del Comune di Cosenza, avevamo effettuato un sopralluogo presso l’ex scuola elementare di Donnici Superiore, che ospitava anche la ex prima circoscrizione di Donnici. Già allora la struttura era stata oggetto di atti vandalici: ladri avevano devastato i locali, asportato i termosifoni, danneggiato porte, finestre e servizi igienici. Subito dopo quel sopralluogo, abbiamo presentato multiple segnalazioni all’Amministrazione comunale, evidenziando come i malviventi fossero tornati più volte, asportando ulteriori termosifoni e causando infiltrazioni d’acqua dai piani superiori che hanno progressivamente deteriorato l’intera struttura.

Un’emergenza ignorata

«Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni – proseguono i due consiglieri comunali – l’ex scuola è rimasta completamente esposta alle intemperie e agli atti vandalici, senza porte né finestre, in totale stato di abbandono. Una situazione di pericoloso degrado che, come avevamo previsto, ha iniziato ad attirare l’attenzione di ragazzini e minori che si introducono all’interno della struttura, esponendosi a gravi rischi per la propria incolumità. L’incendio verificatosi stanotte rappresenta la drammatica conferma dei pericoli che avevamo segnalato: non solo per chi si introduce abusivamente nell’edificio, ma anche per i residenti della zona, giustamente preoccupati per la propria sicurezza».

Un intervento non più rinviabile

«È inaccettabile che un’amministrazione comunale possa ignorare per così tanto tempo segnalazioni relative a una situazione di così evidente pericolosità. L’ex scuola di Donnici Superiore è diventata un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e un elemento di degrado che compromette la vivibilità dell’intero quartiere. Subito, presenteremo un’interrogazione formale con cui chiederemo un intervento immediato per la messa in sicurezza della struttura. Non è più tollerabile che l’Amministrazione comunale continui a ignorare le proprie responsabilità in materia di sicurezza urbana e tutela del patrimonio pubblico.

Responsabilità precise

«Ribadiamo ancora una volta – concludono Dodaro e Spadafora – come l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, dimostri un preoccupante disinteresse verso le problematiche segnalate dai consiglieri di minoranza e dai cittadini. Un atteggiamento che mette a rischio la sicurezza pubblica e compromette seriamente la credibilità dell’ente locale. Continueremo a vigilare e a sollecitare interventi concreti, nell’interesse della sicurezza dei cittadini cosentini e della salvaguardia del patrimonio pubblico, non accettando ulteriori rinvii di fronte a una situazione che ha già dimostrato più volte la sua pericolosità».