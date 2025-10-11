Incendio al campetto del quartiere Europa, il Comune: “controlli rafforzati. Critiche pretestuose ed ingenerose”

- Advertisement -

RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende è nuovamente intervenuta in merito all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 nel quartiere Europa, confermando di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri per individuare i responsabili del gesto, definito “deprecabile e dannoso per la comunità”.

Nei prossimi giorni, assicurano dall’Ente, saranno fornite alle forze dell’ordine tutte le informazioni utili per supportare le indagini. Contestualmente, il Comune chiederà un maggiore controllo della zona, soprattutto nelle ore notturne, per prevenire episodi simili. Il Comune ricorda che i campetti in questione non hanno un gestore da circa tre anni, e sottolinea come le critiche mosse all’Amministrazione siano “pretestuose e ingenerose”, considerando che l’attuale giunta, insediatasi a giugno, ha dovuto affrontare numerose emergenze e avviare la programmazione dei futuri interventi per rilanciare la città.

L’Amministrazione evidenzia anche come in passato siano stati effettuati affidamenti discutibili e canoni irrisori, oltre a procedure di dismissione la cui correttezza sarà verificata. Il Comune annuncia la volontà di effettuare tutti gli interventi necessari sull’impianto nei tempi tecnici occorrenti.

Successivamente, dopo una valutazione tecnica e amministrativa, sarà presa una decisione sulla gestione futura dei campetti, compresa la possibilità di conduzione diretta da parte del Comune. “Ogni decisione sarà assunta liberamente, come è costume di questo Ente, tenendo conto dell’interesse dell’intera collettività”, conclude la nota, ribadendo l’impegno a garantire servizi pubblici sicuri e funzionali per tutti i cittadini.