HomeArea Urbana

Incendio al campetto del quartiere Europa, il Comune: “controlli rafforzati. Critiche pretestuose ed ingenerose”

Il Comune di Rende conferma la denuncia ai Carabinieri e annuncia maggiori controlli, interventi tecnici sull’impianto, valutando la gestione futura e l'affidamento nel rispetto dell’interesse collettivo

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende è nuovamente intervenuta in merito all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 nel quartiere Europa, confermando di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri per individuare i responsabili del gesto, definito “deprecabile e dannoso per la comunità”.

Nei prossimi giorni, assicurano dall’Ente, saranno fornite alle forze dell’ordine tutte le informazioni utili per supportare le indagini. Contestualmente, il Comune chiederà un maggiore controllo della zona, soprattutto nelle ore notturne, per prevenire episodi simili. Il Comune ricorda che i campetti in questione non hanno un gestore da circa tre anni, e sottolinea come le critiche mosse all’Amministrazione siano “pretestuose e ingenerose”, considerando che l’attuale giunta, insediatasi a giugno, ha dovuto affrontare numerose emergenze e avviare la programmazione dei futuri interventi per rilanciare la città.

L’Amministrazione evidenzia anche come in passato siano stati effettuati affidamenti discutibili e canoni irrisori, oltre a procedure di dismissione la cui correttezza sarà verificata. Il Comune annuncia la volontà di effettuare tutti gli interventi necessari sull’impianto nei tempi tecnici occorrenti.

Successivamente, dopo una valutazione tecnica e amministrativa, sarà presa una decisione sulla gestione futura dei campetti, compresa la possibilità di conduzione diretta da parte del Comune. “Ogni decisione sarà assunta liberamente, come è costume di questo Ente, tenendo conto dell’interesse dell’intera collettività”, conclude la nota, ribadendo l’impegno a garantire servizi pubblici sicuri e funzionali per tutti i cittadini.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Mongrassano Polo Digitale

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia...

Provincia
MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
ludopatia calabria

Ludopatia, la Calabria tra le regioni più esposte al rischio: prima per gioco problematico

Calabria
COSENZA - L’Italia si conferma un Paese dove il gioco resta un fenomeno diffuso e complesso, con rischi che variano sensibilmente da una regione...
Medici sanità ospedale salute

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che funzioni, non solo...

Calabria
COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...
parco nazionale della sila

Il Parco della Sila celebra la Giornata degli Insegnanti con le scuole della Biosfera

Provincia
LORICA - In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, il Parco Nazionale della Sila, in qualità di coordinatore della Riserva della Biosfera Sila, ha...

Sport a scuola, gli impianti scolastici potranno essere usati anche da associazioni e società...

Italia
ROMA - Novità sul fronte dello sport a scuola. Negli scorsi giorni, infatti, è stato approvato all'unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37641Area Urbana22741Provincia20001Italia8068Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Mongrassano Polo Digitale
Provincia

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi,...

MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
Pronto Soccorso Cosenza
Area Urbana

Ambulanze in fila? Al Pronto Soccorso anche chi non ne ha...

COSENZA – Continua a tenete banco in città la situazione del Pronto Soccorso di Cosenza, in particolare su quanto dichiarato ieri dal sindaco Franz...
Caruso principe
Area Urbana

Nuovo policlinico, il centrodestra di Rende attacca Caruso. A Principe «prenda...

RENDE – La realizzazione del futuro Policlinico di Rende torna al centro del dibattito politico dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di Cosenza, Franz Caruso,...
Incendio Villapiana auto
Ionio

Villapiana, incendio distrugge le auto dei genitori del Presidente del Consiglio...

VILLAPIANA (CS) - Un atto intimidatorio ha colpito Joseph Guida, Presidente del Consiglio Comunale di Villapiana e Segretario del circolo del Partito Democratico. Un...
Rende Spazzatura
Area Urbana

Rende: il Comune rilancia la sfida su decoro e pulizia della...

RENDE – L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Principe, lancia un appello ai cittadini e alle attività del territorio per una città più pulita,...
Area Urbana

Crisi idrica, Alimena: “In Calabria l’acqua c’è, ma la cattiva gestione...

COSENZA - “La Calabria non è povera d’acqua, è povera di infrastrutture e di buona amministrazione. Ed è per questo che i calabresi si ritrovano...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA