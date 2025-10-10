Incendio ai campi di calcio dei Villaggio Europa. Il comune di Rende presenta denuncia contro ignoti

- Advertisement -

RENDE – Su quanto accaduto questa notte a Rende, dove nella tarda serata di ieri, la struttura dei campetti di calcio del Villaggio Europa è stata colpita da un rogo che ha interessato in particolare gli spogliatoio del campo di calcio e una saletta interna, è intervenuta con una nota l’Amministrazione comunale di Rende che ha annunciato di aver presentato denuncia contro ignoti.

Incendio ai campetti del Villaggio Europa: la nota del comune di Rende

«L’evento ha destato immediata preoccupazione tra i residenti e l’intera comunità rendese. Il sindaco, l’onorevole Sandro Principe, e l’intera Giunta comunale si sono immediatamente attivati, disponendo tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare la massima collaborazione con le autorità preposte. Per fare al più presto piena luce sulle cause e sulle responsabilità dell’accaduto, l’Amministrazione comunale ha presentato formale denuncia contro ignoti».

«È fondamentale comprendere – si legge ancora – cosa sia successo e ricostruire l’accaduto. Ringraziamo sentitamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente sul posto, evitando conseguenze ancora più gravi per la nostra comunità».

«L’Amministrazione comunale di Rende continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo una costante informazione alla cittadinanza in merito agli sviluppi».