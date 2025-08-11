Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair in azione per domare le fiamme

- Advertisement -

ZUMPANO (CS) – Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre) che era stata spento grazie all’intervento tempestivo dei squadre di Vigili del Fuoco con l’ausilio anche di un elicottero. Questa mattina, però, le fiamme hanno nuovamente ripreso vigore, alimentate anche dal forte vento, minacciando diverse abitazioni in via Bernardino Telesio, via Padula e via Tommaso Campanella.

Sul posto i vigili del fuoco con autobotti e canadair stanno cercando di circoscrivere l’incendio che si sta propagando a causa delle condizioni climatiche e del vento, con grosse colonne di fumo che si stanno sollevando e che rendono l’aria irrespirabile anche a Cosenza.