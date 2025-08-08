HomeArea Urbana

Incendio a Rende, il sindaco ordina bonifica e urgente verifica del capannone a Sant’Agostino

Sandro Principe ha emanato un'ordinanza con la quale ha intimato i proprietari del capannone interessato di provvedere all'eliminazione delle strutture pericolanti e alla messa in sicurezza dell'area

RENDE (CS) – In merito allincendio divampato nei giorni scorsi nei pressi di S. Agostino, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha emanato un’ordinanza con la quale ha intimato i proprietari del capannone interessato di provvedere all’eliminazione delle strutture pericolanti, ed eseguire una urgente verifica sull’immobile, nonchè di effettuare una bonifica delle aree interne ed esterne, provvedendo altresì ad isolare il sito con opportune segnalazioni di pericolo, onde evitare ogni tipo di contatto con i cittadini.

Qualora i summenzionati proprietari non diano attuazione alla stessa, le opere necessarie di messa in sicurezza dell’immobile e di segnalazione del pericolo e di isolamento della struttura, verranno effettuate dal Comune, ponendo a carico degli stessi ogni spesa inerente e susseguente l’intervento. È stato dato mandato all’ Ufficio Tecnico comunale, alla Polizia Municipale e all’ Arma dei Carabinieri di verificare il rispetto dell’ordinanza.

