Inaugurazione pista di atletica leggera, Caruso: «recuperato ritardo annoso»

COSENZA – “E’ pronta per essere inaugurata e consegnata, quindi, alla fruibilità della comunità sportiva cosentina e nazionale la pista di atletica leggera del campo scuola di via degli stadi“. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso, esprimendo viva soddisfazione per un risultato ottenuto grazie alle buone pratiche amministrative portate avanti nella sua azione di governo, volta a recuperare annosi ritardi ed a ridare slancio e vitalità ai vari settori della vita pubblica cittadina.

“Dopo anni – prosegue Franz Caruso – nonostante le note problematiche di tipo economico/finanziarie del Comune, siamo riusciti a procedere con l’omologazione della pista per merito delle interlocuzioni che ho portato avanti con la delegata Coni, Francesca Stancati che hanno condotto all’importante sinergia instaurata con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. È la Fidel, infatti, che ci ha sostenuto e fattivamente supportato in questa fondamentale procedura per l’utilizzo in sicurezza della pista di atletica leggera che potrà, così, ospitare anche competizioni regionali e nazionali. Ringrazio a tal fine Francesca Stancati ed il Coni, il presidente della Fidel regionale, Vincenzo Caira e la Bcc Mediocrati che ha sponsorizzato, quest’ultima, la cerimonia di inaugurazione, plaudendo al lavoro portato avanti dall’assessorato ai LLPP, guidato da Damiano Covelli, e dall’intero staff del settore”.

“Ritengo lo sport- conclude Franz Caruso – un’attività fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, che oltre a diffondere i valori fondanti di una società sana, quali solidarietà e rispetto dell’altro e delle regole, contribuisce in maniera determinante al benessere psico-fisico di chi lo pratica. Per questo motivo anche in questo settore stiamo tentando di portare Cosenza alla normalità di una situazione di impiantistica sportiva e di servizi per lo sport che fino a ieri ci vedeva indietro rispetto ad altre realtà anche viciniore”.

“La cerimonia di inaugurazione della pista di atletica leggera si terrà sabato prossimo, 23 settembre, alle ore 16 – spiega l’assessore ai LL PP Damiano Covelli – e sarà una bellissima festa di inclusione e socializzazione alla presenza di autorità civili, religiose e militari. Quello raggiunto è un risultato importante che proietta Cosenza a competere a livello nazionale in una disciplina molto seguita e praticata, anche perché la pista è dotata, unica nel Mezzogiorno del Paese, di un sistema di Smart Track, con ben 36 sensori che offre agli atleti professionisti e dilettanti la possibilità di acquisire e registrare attività e risultati di allenamento, registrando tutti i parametri più importanti come distanza, durata e intervalli. Siamo, pertanto, soddisfatti del lavoro portato a conclusione ed invitiamo l’intera città a partecipare all’inaugurazione”.