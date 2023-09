Inaugurato l’Anno Accademico all’Unical, Leone: «raggiunti importanti risultati»

RENDE – “L’evento di oggi, simboleggia un po’ il buon momento che sta attraversando l’Università della Calabria, sia dal punto di vista della crescita che della maturazione”. Lo ha detto il Rettore Nicola Leone, in occasione della inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Unical. Una cerimonia che ha fatto registrare la presenza del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oltre che di numerosi rappresentanti istituzionali, civili, militari e religiosi e dei rettori di altri atenei del mezzogiorno d’Italia. Mentre il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ha spiegato come “l’obiettivo sia quello di internazionalizzare le università italiane, e per l’appunto anche quelle del Sud e l’Unical ha una sua tradizione straordinaria di internazionalizzazione, che nasce come campus già di per sé vocato all’internazionalizzazione e con la presenza del professor Georg Gottlob, è la naturale prosecuzione di questa vocazione”.

- Pubblicità Sky-