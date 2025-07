Inaugurato a Rende il nuovo sportello Sorical. Calabretta «per un rapporto diretto con gli utenti»

RENDE – Sorical si avvicina ai cittadini e lo fa inaugurando a Rende lo sportello commerciale in Piazza Matteotti. Da oggi dunque, i cittadini che hanno bisogno di informazioni ed assistenza di carattere generale sul servizio idrico, avranno un vero e proprio punto di riferimento.

“Noi oggi abbiamo la possibilità di aprire ai cittadini – ha detto l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta – e di avere un rapporto diretto con loro. Attraverso il front office gli utenti possono avere contezza di quelli che sono, per esempio, i reali consumi, di come attivare o disdire il servizio e quindi di ricevere direttamente tutte le notizie utili affinché possano usufruire di un servizio efficace ed efficiente”. L’apertura si inserisce in un percorso avviato dall’azienda per garantire maggiore vicinanza e servizi diretti ai cittadini.

“È importantissimo avere un punto di contatto con il territorio, con l’utenza, cercare di offrire il massimo del servizio e il massimo dell’esplicazione delle informazioni – ha detto il direttore generale di Sorical, Giovanni Marati. – La Calabria era una delle ultime regioni a livello nazionale nell’attuazione della riforma, che è ormai datata, del servizio idrico integrato, che prevede appunto una gestione unitaria. In genere in Calabria queste gestioni, sono state affidate o gestite in economia dai comuni; oggi il nostro compito è quello di erogare un servizio che abbia i requisiti e gli standard previsti dalla normativa nazionale”.

La sede offrirà supporto, come detto, per diverse pratiche. Ma il comune di Rende, intanto, guarda avanti in relazione a quello che potrà essere in un prossimo futuro il contributo di Sorical. “Noi ci aspettiamo che Sorical – ha detto il sindaco di Rende, Sandro Principe – migliori ancora nel servizio e soprattutto che diventi unico gestore perché in prospettiva dovrà gestire anche la depurazione”.