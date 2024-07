Inaugurata prima Biblioteca di Quartiere nel Centro Storico, Caruso: “importante traguardo”

COSENZA – “L’inaugurazione questa mattina della Biblioteca di Quartiere Chiappetta-Stancati in corso Garibaldi a Cosenza Vecchia, è un nuovo importante atto che abbiamo compiuto per la costruzione di un ecosistema favorevole alla diffusione della lettura. Si tratta di un altro impegno mantenuto“. Lo afferma il sindaco Franz Caruso a seguito della presentazione ufficiale della Biblioteca di Quartiere Chiappetta-Stancati, svoltasi questa mattina nella sede operativa dell’Associazione Insieme Odv a cui hanno preso parte, oltre al presidente Antonio Chiappetta e al volontario professor Roberto Stancati, promotori dell’iniziativa, anche la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, il presidente della Commissione Cultura, Mimmo Frammartino, con i membri della commissione stessa, e la consigliera Alessandra Bresciani.

“Ritengo un vero e proprio dovere sociale incrementare ogni forma di sostegno all’attività di lettura – prosegue Franz Caruso – volano di conoscenza e formazione capace di favorire l’ascolto, il pensiero critico, la condivisione e lo scambio di saperi. Non a caso abbiamo partecipato al progetto “Città che legge” promosso e curato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura, attivando il “Patto locale per la lettura di valenza intercomunale” sottoscritto anche dai Comuni di Marano Principato, Mendicino e Torano Castello, attraverso il quale, grazie alle numerose iniziative in programma, è stato possibile coinvolgere un’ampia filiera di interlocutori che va dalle biblioteche alle scuole, dalle librerie agli editori, dagli autori ai lettori e a tutti i soggetti impegnati in progetti di lettura. Un’azione quella portata avanti che, con l’iscrizione alla banca dati “Patti per la lettura”, ha consentito alla città di Cosenza di ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023“.

“Oggi la prima Biblioteca di Quartiere che abbiamo inaugurato – conclude Franz Caruso – è un nuovo importante traguardo raggiunto a seguito della importante collaborazione instaurata con l’associazione Insieme ODV, che ringrazio insieme alla dott.ssa Marilena Cerzoso che è stata prodiga di sostegno ed all’intera Commissione Cultura che ha seguito con la mia consigliera delegata l’iniziativa”.

Nel corso dell’incontro di presentazione della Biblioteca di Quartiere Chiappetta-Stancati, è stata sottolineata la novità che la stessa rappresenta, la prima nel suo genere, ed è stato evidenziato l’innovativo rapporto fra volontariato e istituzione municipale instaurato in città con la sindacatura di Franz Caruso. “L’apertura alla cittadinanza del centro storico – è stato affermato nel corso della presentazione – e il tentativo di propiziare l’integrazione con i “nuovi cittadini” immigrati di Cosenza, connoteranno l’azione della Biblioteca, che si propone come elemento di propulsione e sviluppo del “libero pensiero” nell’illustrare la tradizione della città di Telesio”.