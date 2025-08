In fiamme capannone a Sant’Agostino, rassicurazioni dal Comune «nessuna sostanza inquinante rilevata»

- Advertisement -

RENDE – Pomeriggio di paura ieri a Rende, a causa del violento incendio che ha distrutto un capannone abbandonato nella zona di Sant’Agostino. Le fiamme, alte e visibili da chilometri di distanza, hanno generato una densa colonna di fumo nero che ha seminato il panico tra i residenti e gli automobilisti in transito in uno degli orari più trafficati della giornata.

All’indomani del rogo arriva la comunicazione dell’amministrazione comunale che, in collaborazione con Arpacal, ha avviato il monitoraggio dell’aria per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti. «Ringraziamo Arpacal per la celere e fattiva collaborazione – ha comunicato il Comune –. Al momento, non vi è alcuna evidenza che siano state liberate sostanze pericolose. A breve avremo i risultati completi e informeremo tempestivamente la cittadinanza». «La salute dei cittadini è una priorità assoluta – sottolineano dal Comune – e continueremo a seguire ogni aspetto con la massima attenzione, per quanto di nostra competenza».