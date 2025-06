Impianti sportivi a Cosenza, la Commissione bilancio chiede trasparenza: «Urge ricognizione immediata»

- Advertisement -

COSENZA – Il Presidente della Commissione consiliare bilancio, patrimonio e tributi, Gianfranco Tinto, come da mandato dell’intera Commissione, ha indirizzato una richiesta scritta al sindaco Franz Caruso, al Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, agli assessori competenti e al segretario generale di Palazzo dei Bruzi, per avviare una ricognizione completa e dettagliata sulle strutture sportive inerenti il patrimonio immobiliare del Comune di Cosenza, attese le problematiche relative alla verifica e rendicontazione dei rapporti in essere tra il Comune di Cosenza e le varie Società sportive del territorio.

Il Presidente Tinto ricorda che “sin dall’inizio della consiliatura, la Commissione Patrimonio, all’unanimità, in perfetto accordo tra maggioranza e opposizione, ha avviato un’azione e un’attività mirate ad ottenere, attraverso l’ausilio degli uffici competenti, informazioni, approfondimenti e accertamenti riguardo i rapporti in essere tra il Comune e i concessionari delle strutture sportive. In seguito -sottolinea ancora il Presidente della commissione Gianfranco Tinto – con Delibera della Giunta Comunale n.16 del 13 febbraio 2023, si è dato indirizzo al Settore Patrimonio del Comune di Cosenza, di procedere al riconoscimento di “concessioni in proroga degli impianti sportivi di proprietà comunale” con scadenza al 31 dicembre 2025; cosi come si stabilì di procedere con urgenza ad avviare il procedimento di recupero dei canoni concessori scaduti e non pagati accordando, ove possibile, su richiesta del debitore e previa acquisizione di adeguata polizza fideiussoria, piani di rateizzazione.

“Serve rendicontazione su strutture sportive”

In ultimo è stato, infine, previsto – precisa ancora Gianfranco Tinto – anche in considerazione delle limitate risorse umane, che il Dirigente al Patrimonio si potesse avvalere, per l’istruttoria dei procedimenti in oggetto, di collaborazioni esterne, nei limiti e nelle forme consentite dalla legislazione vigente. La Commissione da me presieduta – prosegue Gianfranco Tinto – all’unanimità, a seguito delle diverse riunioni che si sono succedute, anche con il consigliere delegato al patrimonio, Antonello Costanzo, tenuto conto che in più occasioni è stato sentito anche il parere del Dirigente al patrimonio, il quale aveva manifestato l’esigenza di essere affiancato da personale specifico in grado di coadiuvarlo nell’espletamento della sua attività, ha ritenuto opportuno chiedere una rendicontazione dell’attività svolta in tal senso. È chiaro, infine, che questa rendicontazione risulta essere necessaria per poter cristallizzare la situazione in essere relativamente ai rapporti esistenti tra il Comune di Cosenza e le varie società sportive titolari dei contratti di gestione delle unità immobiliari in loro dotazione. Detto questo, come auspicato da tutti i componenti della stessa Commissione, si ribadisce e si ritiene urgente segnalare a chi di competenza la necessità di attivare tale ricognizione per ricevere, nel più breve tempo possibile, chiarimenti completi e dettagliati sulle strutture sportive ricadenti nel patrimonio immobiliare del Comune di Cosenza”.