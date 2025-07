Ilaria Salis a Cosenza per la presentazione del suo libro “Vipera”

- Advertisement -

COSENZA – “In un tempo in cui chi dissente viene umiliato, ridotto al silenzio, le parole e la storia di Ilaria Salis aprono una riflessione che parla a tutte e tutti noi”. Il comitato La Base di Cosenza presenta così l’appuntamento con l’europarlamentare: “non solo una testimonianza, ma un atto di accusa e una chiamata all’azione. Partendo dal libro “Vipera”, apriamo uno spazio di dibattito sul senso dell’agire oggi: in un mondo attraversato da guerre, sfruttamento e repressione, costruire alternative è urgente”.

“Il libro ripercorre la vicenda personale di Ilaria Salis, arrestata a Budapest l’11 febbraio 2023 durante una manifestazione antifascista, e detenuta per quindici mesi in condizioni disumane nelle carceri ungheresi. Una testimonianza intensa sulla brutalità del sistema carcerario e l’importanza della solidarietà. Fino alla sua elezione alle europee del 2024. Una storia che non si limita alla denuncia, ma si fa invito all’azione collettiva”.

L’incontro sarà evento preview della quarta edizione di Laudomia, il festival letterario indipendente autorganizzato da La Base assieme a case editrici, librerie cittadine e alla Terra di Piero, che si svolgerà l’11, 12 e 13 settembre a Cosenza, tra le statue e i passanti del Museo all’Aperto Bilotti lungo Corso Mazzini.