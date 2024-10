Ilaria Mirabelli: oggi un corteo con la famiglia che raggiungerà lo stadio “San Vito-Marulla”

COSENZA – Il Comitato “verità per Ilaria Mirabelli” ha organizzato per oggi un corteo in memoria della 38enne cosentina, morta in Sila ad agosto in circostanze che la magistratura dovrà accertare, che si svolgerà in occasione del match tra Cosenza e Juve Stabia. Il corteo partirà da Città 2000 alle 12:30 e si concluderà proprio allo Stadio San Vito Marulla, dove è in programma la partita dei rossoblu e che tante volte aveva visto la presenza della designer cosentina tifosissima dei lupi.