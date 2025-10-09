Il Tour della Salute fa tappa a Cosenza: visite gratuite e iniziative per tutte le età in piazza dei Bruzi

- Advertisement -

COSENZA – Un weekend dedicato alla salute e della prevenzione a Cosenza con il Tour della Salute, il più importante evento itinerante dedicato ai corretti stili di vita. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, in piazza dei Bruzi, unica città calabrese ad ospitare l’edizione 2025 approderà l’iniziativa, promossa da ASC Attività Sportive Confederate con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale. Il tour si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate.

Un vero e proprio villaggio della salute, anche colloqui veterinari

Nel cuore della città sarà allestito un villaggio della salute, con 8 ambulatori per consulti gratuiti in diverse specializzazioni: cardiologia, reumatologia, nutrizione, psicologia, oltre a valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio. Novità di quest’anno: uno sportello dedicato alla salute orale e uno spazio per colloqui veterinari sulle patologie degli animali da compagnia. In parallelo, tante attività ludico-sportive pensate per coinvolgere grandi e piccoli, per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come forma di prevenzione.

Dal 2018 a oggi, il Tour ha già erogato oltre 60.000 screening gratuiti, spesso decisivi per individuare patologie in fase precoce. Un dato significativo, soprattutto in un contesto in cui l’accesso alle cure è sempre più difficile per molti cittadini.

La tappa cosentina fa parte di un calendario nazionale che tocca 15 città italiane, tra cui Prato, Olbia, Messina e Frosinone. L’edizione 2025 conta sulla collaborazione scientifica di importanti società mediche come SIPREC, SIPMO, ADI, CReI, FNOVI, FIP, SIMG, SIP, ADOI e Cenacolo Italiano di Audiovestibologia, con il supporto non condizionato di EG STADA Group e partner come Galbusera, Morando, Gruppo San Donato e Amplifon.