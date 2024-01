Il terribile incidente di Cetraro, morto il 33enne di Grisolia. Il dolore della comunità

CETRARO (CS) – Si è spento in serata, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, a seguito delle gravissime ferite riportate, Marco Casella, il giovane di 33 anni coinvolto ieri, insieme ad altre due persone, in un violento incidente che si è verificato sulla Statale 18 nei pressi del comune di Cetraro. Lascia una moglie e tre figli.

Lo scontro ha coinvolto un’auto, una Bmw ed un furgone. Il conducente del camion, un uomo originario del catanzarese, è rimasto lievemente ferito mentre una terza persona (un 30enne anch’egli di Grisolia che viaggiava insieme alla vittima) è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro per le cure del caso. Il giovane era arrivato a Cosenza in condizioni gravissime. I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita. La morte di Marco Casella

Il cordoglio della comunità, proclamato lutto cittadino

“Nella serata di ieri, un giovane di 33 anni, Marco, ci ha lasciati in un tragico incidente. In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la Comunità di Grisolia si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Marco. Silenzio, vicinanza e rispetto: è ciò che dobbiamo alla famiglia di Marco, alle prese con un dolore che lascia il segno su tutta la nostra comunità. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile. In occasione delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino”. Questo quanto pubblicato dall’amministrazione comunale di Grisolia