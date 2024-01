Il Teatro Rendano, il presidio culturale più importante di Cosenza, si rifà il ‘vestito’

COSENZA – Un milione e quattrocentomila euro per ristrutturare il Teatro A. Rendano. E’ quanto spenderà l’Amministrazione comunale di Cosenza, grazie a dei fondi intercettati nell’ambito del Pnrr. Tre gli interventi che interesseranno, come lo ha definito il sindaco Franz Caruso, il presidio culturale più importante della città. Uno riguarda il tetto, visto e considerato che alcune travi, come ha spiegato l’assessore Damiano Covelli nel corso della conferenza stampa, presentano significativi segni di cedimenti , il secondo riguarda il cappotto esterno, mentre il terzo intervento riguarda il riefficientamento dell’acustica dell’intero Teatro, sistema di riscaldamento e quello di raffreddamento. Il progetto è stato appaltato a novembre e a febbraio è previsto l’inizio dei lavori che dureranno un anno e non ci sarà alcuna interruzione delle attività teatrali.

- Pubblicità Sky-