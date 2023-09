Il sindaco Caruso ricorda Paolo Cappello, il socialista ucciso dai fascisti a Cosenza

COSENZA – “A 99 anni dalla sua morte ricordo con commozione ed affetto la figura di Paolo Cappello, socialista e simbolo dell’opposizione al fascismo della nostra città. Onorare la memoria di un uomo morto per difendere la libertà, la democrazia ed il valore dell’umanità è giusto e necessario affinché il suo sacrificio sia portato ad esempio delle nuove generazioni”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso nel giorno della ricorrenza dell’assassinio del muratore socialista, il 21 settembre del 1924, a pochi mesi di distanza dall’omicidio Matteotti, avvenuta dopo giorni di agonia a seguito di un colpo di pistola fattogli esplodere al petto dai fascisti.

“Il ricordo di Paolo Cappello, per me che sono Sindaco e socialista – prosegue il sindaco Franz Caruso – rappresenta anche un momento per rinnovare un impegno a difendere ed a tenere alti i valori della democrazia, della liberta, della tolleranza e della Pace, sanciti nella nostra Carta Costituzionale. E’ questo il modo migliore per onorare Paolo Cappello e quanti, donne e uomini, che come lui si sono battuti ed hanno sacrificato la propria vita lottando contro il potere dittatoriale in uno dei momenti più bui della nostra storia, che ha calpestato i valori fondamentali dell’essere umano, dando vita alla gloriosa epopea della resistenza”.

“Il prossimo anno – conclude Franz Caruso – in occasione del centenario dalla morte di Paolo Cappello riporteremo il suo ricordo ed il suo sacrifici o nelle Piazze della città e tra la sua gente a testimonianza che Cosenza ha memoria dei suoi uomini illustri e valorosi, tramandandone la memoria e le gesta”.