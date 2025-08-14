Il saluto dei tifosi a Padre Fedele: l’urlo “Marcanà” e le note di “Magico Cosenza” – VIDEO

COSENZA – Bandiere, fumogeni, striscioni e quel coro potente, urlato dal sagrato della Chiesa del SS Crocifisso, che era il simbolo di Padre Fedele quando sui gradoni del Marulla. Era così che guidava e incitava gli ultras del Cosenza durante le partite, con “Maracanà”. Ed oggi, nel giorno dell’ultimo saluto al monaco ultrà, i tantissimi tifosi del Cosenza hanno voluto omaggiare l’uscita del feretro alla fine della celebrazione dei funerali mentre in sottofondo partiva la canzone “Magico Cosenza” di Mario Gualtieri. Era come se in quel momento anche Padre Fedele stesse cantando quel coro indimenticabile.

L’abbraccio e i colori rossoblu

Dopo le celebrazioni, il vescovo mons. Checchinato e tutti i celebranti sono usciti dalla chiesa, posizionandosi sul sagrato, attendendo l’uscita del feretro insieme ai tifosi. Ad un tratto quell’abbraccio, quel sentimento di comunione, tra Teresa Boero, collaboratrice instancabile di Padre Fedele e mons. Checchinato, che dice tanto, senza parole. I cori, le voci, le lacrime, e poi il suo nome urlato al cielo. Dietro, quello striscione con su scritto “Siamo tutti figli di Padre Fedele”. Una città che non lo dimenticherà mai!