Il regista cosentino Garrafa trionfa ancora all’Apulia Web Fest: “Gli Invincibili” vince il Best Animation

Premiato per il secondo anno consecutivo. La sua serie animata affronta con sensibilità il tema dell’autismo, conquistando anche l’accesso al Cusco WebFest in Perù

COSENZA – Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Okus Kero, il regista e autore cosentino Gustavo Garrafa torna a far parlare di sé nel panorama internazionale, conquistando nuovamente il prestigioso premio Best Animation all’Apulia Web Fest di Corato. A valergli il riconoscimento è stata la serie animata “Gli Invincibili“, un progetto dal forte valore sociale ed educativo, ideato dall’associazione “Insieme Si Può Sarno” sotto la guida di Biagio Ruocco.

Gli Invincibili e l’autismo

L’opera affronta con delicatezza e profondità il tema dell’autismo, raccontando le sfide quotidiane vissute da chi ne è coinvolto, trasformandole in una narrazione capace di emozionare, sensibilizzare e far riflettere. «È stata un’esperienza educativa e coinvolgente – ha dichiarato Garrafa – che mi ha arricchito profondamente. Mi sono divertito a lavorare a questo progetto e, allo stesso tempo, ho potuto contribuire a diffondere un messaggio importante. Vincere un premio internazionale con un’opera di questo tipo è per me motivo di grande orgoglio».

L’Apulia Web Fest, riconosciuto come uno dei principali festival internazionali dedicati al cinema indipendente, alle web series e ai nuovi linguaggi audiovisivi, ha visto quest’anno una competizione particolarmente agguerrita, con opere provenienti da ogni parte del mondo e una giuria internazionale chiamata a selezionare le eccellenze del settore.

Il valore de Gli Invincibili è stato riconosciuto anche a livello globale: la serie ha infatti ottenuto l’accesso diretto al Cusco WebFest in Perù, aprendo le porte a un pubblico sempre più ampio e confermando il suo potenziale come strumento di sensibilizzazione sull’autismo anche oltre i confini italiani.

