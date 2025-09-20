Il regista cosentino Garrafa trionfa ancora all’Apulia Web Fest: “Gli Invincibili” vince il Best Animation

- Advertisement -

COSENZA – Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Okus Kero, il regista e autore cosentino Gustavo Garrafa torna a far parlare di sé nel panorama internazionale, conquistando nuovamente il prestigioso premio Best Animation all’Apulia Web Fest di Corato. A valergli il riconoscimento è stata la serie animata “Gli Invincibili“, un progetto dal forte valore sociale ed educativo, ideato dall’associazione “Insieme Si Può Sarno” sotto la guida di Biagio Ruocco.

Gli Invincibili e l’autismo

L’opera affronta con delicatezza e profondità il tema dell’autismo, raccontando le sfide quotidiane vissute da chi ne è coinvolto, trasformandole in una narrazione capace di emozionare, sensibilizzare e far riflettere. «È stata un’esperienza educativa e coinvolgente – ha dichiarato Garrafa – che mi ha arricchito profondamente. Mi sono divertito a lavorare a questo progetto e, allo stesso tempo, ho potuto contribuire a diffondere un messaggio importante. Vincere un premio internazionale con un’opera di questo tipo è per me motivo di grande orgoglio».

L’Apulia Web Fest, riconosciuto come uno dei principali festival internazionali dedicati al cinema indipendente, alle web series e ai nuovi linguaggi audiovisivi, ha visto quest’anno una competizione particolarmente agguerrita, con opere provenienti da ogni parte del mondo e una giuria internazionale chiamata a selezionare le eccellenze del settore.

Il valore de Gli Invincibili è stato riconosciuto anche a livello globale: la serie ha infatti ottenuto l’accesso diretto al Cusco WebFest in Perù, aprendo le porte a un pubblico sempre più ampio e confermando il suo potenziale come strumento di sensibilizzazione sull’autismo anche oltre i confini italiani.