Il regista Calopresti ospite di ‘Corti Cosenza’ «dopo Pasolini ci sarà Versace»

COSENZA – Il regista Mimmo Calopresti ha incontrato gli studenti delle scuole superiori cosentine nell’ambito della nona edizione della rassegna Corti Cosenza organizzata da Teatro in Note e diretta da Vera Segreti. Stella polare dell’incontro sono stati due grandi personaggi, Versace e Pasolini, e il regista calabrese si è letteralmente messo a disposizione dei ragazzi delle scuole cosentine, raccontando della sua vita professionale e non solo. Ha parlato ai ragazzi della meravigliosa fatica che è stata raccontare in pellicola Pier Paolo Pasolini, autore al centro di Corti Cosenza, e del suo prossimo film che racconterà la vita, il successo e la tragica fine dello stilista calabrese Gianni Versace. Il regista è rimasto colpito dalla grande tenacia di Versace che, dal corso di Reggio Calabria dove viveva da giovane, è diventato lo stilista più importante del mondo.

All’incontro erano presenti con lui e Vera Segreti, Giuseppe Citrigno in qualità di presidente regionale Confindustria sezione Cinema e spettacolo e Pina Sturino, consigliera provinciale delegata dalla presidente della Provincia Rosaria Succurro trattenuta in altro impegno istituzionale. In sala gli alunni dei licei scientifici “Enrico Fermi” e “Gb Scorza”, degli Iis “Valentini-Majorana” e “Lucrezia della Valle” e del polo tecnico-scientifico Brutium di Cosenza.

«Mimmo Calopresti è un grande esempio di chi crede in un sogno e lo riesce a tramutare in realtà – ha sottolineato il direttore artistico Vera Segreti – Sapevo della sua spiccata sensibilità ma mi ha colpito come si sia messo a servizio dei ragazzi per soddisfare le loro curiosità e chiarire i loro dubbi. Ragazzi che, ogni volta, mi rendono orgogliosa perché preparano domande approfondite per i personaggi del mondo della cultura che incontrano grazie a Corti Cosenza. Non possiamo certo fargli incontrare Pasolini ma l’obiettivo che stiamo raggiungendo è quello di permettere loro di conoscere un gigante della nostra letteratura e il mio grazie va anche alla sensibilità dei loro docenti che li stimolano insieme a noi».

Prossimo appuntamento con Corti Cosenza il 25 febbraio, alle ore 20.30 all’Auditorium Guarasci, quando verrà ricordato un altro gigante della cultura italiana: Fabrizio De André con il concerto “Gli arcobaleni di altri mondi. Intorno a Fabrizio De André”. A suonare saranno i musicisti Sasà Calabrese, Danilo Chiarella, Massimo Garritano, Daniele Moraca, Checco Pallone e Roberto Risorto.