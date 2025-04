Il racconto “Il colore del fango” di Pietropaolo Morrone finalista al Premio InediTO 2025

- Advertisement -

COSENZA – Pietropaolo Morrone, scrittore e docente all’Università della Calabria, è tra i dodici finalisti della ventiquattresima edizione del prestigioso Premio InediTO – Colline di Torino, con il racconto Il colore del fango. L’opera è stata selezionata tra quasi duecento racconti inediti provenienti da tutta Italia. Il Premio InediTO è uno dei concorsi letterari più autorevoli, l’edizione 2025 è dedicata al tema della guerra.

La selezione dei finalisti si è svolta presso la Scuola Holden di Torino, mentre la proclamazione dei vincitori è prevista per maggio, durante il Salone Internazionale del Libro. Questo importante traguardo rappresenta anche un momento significativo per il Nucleo Kubla Khan (NKK), collettivo di scrittori e lettori attivo a Cosenza, di cui Morrone è membro sin dalla fondazione.

NKK è oggi un’associazione di promozione sociale e un circolo Arci, con sede in via Rivocati 63, nel cuore del centro storico della città. Tra le numerose attività promosse dal collettivo figurano la pubblicazione di una fanzine, reading, workshop di scrittura, presentazioni di libri, progetti scolastici, cineforum, seminari e concerti. Attraverso queste iniziative, l’NKK si impegna a diffondere la cultura e a creare uno spazio aperto e inclusivo dedicato alla parola, alla letteratura e alla comunità. All’interno del gruppo si condividono testi originali, ma soprattutto si promuove un’autentica esperienza di lettura attiva e partecipata. Come in un moderno cenacolo letterario, ogni partecipante può condividere letture o testi orginali, avviando così riflessioni collettive e dialoghi stimolanti. Questo approccio, che unisce scrittura, ascolto e confronto, ha reso l’NKK un punto di riferimento culturale nel territorio cosentino.