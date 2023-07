Il prossimo 3 agosto inizierà la XXXVI edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte

COSENZA – “La Cultura è libertà di esprimersi, di essere, di sognare”, è il tema della XXXVI edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte che inizierà il prossimo 3 agosto. Il tema vuole essere un elogio alla cultura, sempre in grado di ampliare le nostre prospettive, di sfidare le nostre convinzioni e di abbracciare la diversità che arricchisce il tessuto della società. Ad aprire questa edizione 2023, il comico cabarettista Paolo Rossi, due giorni sarà la volta di un altro comico, Beppe Grillo.

Numerosi saranno gli artisti che si esibiranno presso l’anfiteatro di Altomonte. Insomma un cartellone che vuol dare vita ad un vero e proprio laboratorio culturale. Anche quest’anno il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola ha sottolineato come la Regione Calabria, non abbia ancora pubblicato il bando sugli eventi storicizzati ma è certo che ci sarà il sostegno dell’ente regionale. Il Festival Euromediterraneo ha spiegato ironicamente il primo cittadino, “oggi si pone anche come esempio di resilienza e resistenza”.