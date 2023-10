Il progetto per riqualificare San Vito presentato al Festival della Rigenerazione urbana

COSENZA – L’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, ha presentato a Salerno, nella quinta tappa di “Città in scena – Festival Diffuso della Rigenerazione urbana”, il progetto di riqualificazione del quartiere di San Vito che è stato selezionato, per essere valorizzato, da Ance attraverso Ance Campania e le associazioni Territoriali.

“Cosenza ha calcato la platea nazionale di Città in scena, grazie alla sua capacità progettuale che è stata apprezzata e ritenuta di valore da Ance. Si tratta di un nuovo importante riconoscimento – afferma il sindaco Franz Caruso – che premia il lavoro che si sta portando avanti su quartieri degradati ed a favore dell’inclusione sociale, che farà registrare i suoi effetti positivi in tutta la città e sull’intero comprensorio urbano.

“Città in Scena, Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana” è, infatti, un’iniziativa di levatura nazionale, finalizzata a valorizzare il lavoro svolto sui territori e ad offrire uno sguardo ampio dei processi di rigenerazione urbana, con momenti di confronto anche con esperienze estere e con occasioni di dialogo fra amministrazioni pubbliche, imprese, gestori di infrastrutture, istituzioni. E’, quindi, per noi motivo di orgoglio l’essere stati selezionati ed aver partecipato all’iniziativa di Salerno per un progetto di rinascita urbana e sociale che, per quanto ci riguarda, rappresenta un impegno dirimente che ha come obiettivo quello di garantire un futuro sostenibile e, quindi, migliore alla nostra città ed alla sua comunità”.

“Sul progetto di riqualificazione di San Vito – spiega l’assessore Pina Incarnato – finanziato dal PNRR, abbiamo lavorato in sinergia con l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli, perché ricade su tre misure specifiche. E’ stato un lavoro importante e complesso, portato avanti con l’obiettivo di riconnettere San Vito, quartiere popolare e popoloso, per anni abbandonato a se stesso, al resto della città, attraverso processi di recupero degli spazi cittadini incentrati alla sostenibilità ambientale. Ancora una volta, con questo progetto, Cosenza, che si dimostra finalmente concreta e dinamica, non solo vince la sfida del PNRR per capacità progettuale e di spesa, tant’è che si colloca tra i Comune più virtuosi del Paese, ma dimostra anche di saper portare avanti un processo di crescita generale partendo dai quartieri popolari. L’obiettivo è ora quello di arrivare alla finale a Roma di “Città in scena”, i prossimi 13/16 dicembre”.