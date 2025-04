Il Premio “America Innovazione” alla start up cosentina Simply Pa

- Advertisement -

COSENZA – Si chiama “Simply Pa” ed è una start up cosentina, il cui amministratore unico è Mario Antonio Filice. Nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, a Roma, ha ricevuto il “Premio America Innovazione”, conferito dalla Fondazione Italia USA, un riconoscimento che celebra l’eccellenza, la creatività e l’impegno delle startup e PMI italiane nel campo dell’innovazione.

La missione di “Simply Pa”

E’ semplificare e ottimizzare i processi amministrativi della Pubblica Amministrazione attraverso soluzioni tecnologiche innovative. Grazie alla smart app, il software brevettato, offre un supporto personalizzato, efficiente e sicuro, permettendo alle istituzioni pubbliche di gestire le proprie attività con maggiore facilità ed efficacia. “Il nostro obiettivo – dice Filice – è promuovere la trasformazione digitale nel settore pubblico, fornendo strumenti che migliorano il processo decisionale e l’efficienza operativa”.

La start up cosentina, in un panorama che conta circa 14.000 startup e PMI innovative, è stata selezionata tra le 300 migliori. “Un risultato – continua Filice – che ci ha profondamente emozionato e reso orgogliosi, frutto di anni di dedizione e della volontà di trasformare una semplice intuizione in un progetto concreto e utile alla collettività”.

La Fondazione Italia USA, da sempre impegnata nella promozione del Made in Italy e nella valorizzazione dei talenti del nostro Paese, si distingue per l’indipendenza della sua azione: non riceve finanziamenti pubblici, né sponsorizzazioni aziendali. La selezione dei vincitori avviene esclusivamente attraverso un algoritmo basato sui dati ufficiali forniti dalle Camere di Commercio italiane, senza possibilità di autocandidature. Questo garantisce imparzialità e meritocrazia nel processo di individuazione delle realtà più promettenti sul territorio nazionale. L’avventura di “Simply Pa” è iniziata nel 2021 con l’idea di supportare in modo innovativo gli uffici tecnici della pubblica amministrazione. Da qui è nato un brevetto e un’applicazione scaricabile gratuitamente, che consente agli enti pubblici di mettersi in contatto con il team di “Simply Pa” per ricevere assistenza su ogni aspetto operativo dell’attività tecnica quotidiana.