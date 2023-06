Il prefetto di Cosenza incontra i neo sindaci: «Voi interlocutori privilegiati dei cittadini»

COSENZA – Questa mattina il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha incontrato i sindaci della provincia di Cosenza, eletti nell’ultima tornata elettorale. Un incontro a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro e il sindaco della città capoluogo, Franz Caruso.

“Un’occasione importante – ha spiegato il prefetto, Vittoria Ciaramella – per fare un po’ il punto della situazione dei territori che si troveranno ad amministrare e per rinnovare quella rete tra territori e Governo, perché i sindaci devono essere consapevoli della vicinanza della Prefettura e delle forze dell’ordine, in quanto sono gli interlocutori privilegiati dei cittadini per la loro prossimità”.