Il pluricampione cosentino di fotografia subacquea Francesco Sesso ricevuto a Palazzo dei Bruzi

COSENZA – Ancora un successo all’ultimo campionato del mondo di fotografia subacquea, conclusosi di recente a Varadero, a Cuba, per il cosentino Francesco Sesso, pluricampione del mondo ed europeo di questa difficile, ma affascinante disciplina sportiva. Il campione cosentino, veterano della nazionale italiana, a Cuba ha colto un’altra brillante affermazione conseguendo la medaglia d’argento e quindi il secondo piazzamento nella categoria “grandangolo con modella”, laureandosi, dunque, vice campione del mondo, subito dopo il lucchese Guglielmo Cicerchia. La nuova affermazione di Francesco Sesso non poteva passare inosservata e dalle istituzioni cittadine, a cominciare dal Sindaco Franz Caruso, tutti hanno gioito per il nuovo successo del campione cosentino.

Francesco Sesso è stato ricevuto a Palazzo dei Bruzi dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, dal Presidente della commissione sport Mimmo Frammartino e dal Presidente della commissione urbanistica Francesco Turco. “Quello di oggi – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca – è l’importante riconoscimento che tributa a Francesco Sesso il Consiglio comunale ed è quindi il riconoscimento di tutta la città. Francesco rappresenta un vanto per Cosenza e dobbiamo esserne tutti orgogliosi. Anche nell’ottica della candidatura della città di Cosenza a capitale italiana della cultura per il 2026, l’impresa di Francesco Sesso ci aiuta a mostrare e a rafforzare all’esterno l’immagine della nostra città”. Mazzuca ha poi annunciato l’intenzione di programmare un nuovo momento di celebrazione delle imprese subacquee di Francesco Sesso al teatro Rendano, alla presenza delle autorità sportive.

Se per Mimmo Frammartino non poteva passare sotto silenzio un traguardo così prestigioso conseguito da un nostro concittadino che ha compiuto l’ennesima storica impresa, da Francesco Turco è venuta la proposta di promuovere l’allestimento di una mostra delle fotografie scattate da Francesco Sesso durante le competizioni alle quali ha partecipato. Una mostra da tenersi in uno dei luoghi di cultura della nostra città. Visibilmente emozionato ed orgoglioso di ricevere le attestazioni di affetto delle istituzioni cittadine, Francesco Sesso ha ricordato le insidie di ogni sua immersione.

“Uno sport difficile – ha ammesso – che ci pone spesso di fronte a tante traversie, con gli avversari e i fondali, ma anche con l’ostilità del mare che non sempre viene percepita”. Francesco Sesso ha anche spiegato i regolamenti che presiedono al risultato finale, affidato a 7 giudici sparsi per il mondo che osservano le immersioni e le fotografie collegati da remoto e che esprimono il loro insindacabile giudizio. A chi gli chiede quando è nata la sua passione, senza esitare risponde che da ragazzino, a Cirella, trascorreva 4 mesi al mare durante le vacanze estive che si estendevano dai primi di giugno, quando chiudevano le scuole – la madre, insegnante, andava in ferie lo stesso periodo – fino al primo ottobre, quando iniziava il nuovo anno scolastico. Tra mondiali ed europei, Francesco Sesso ha collezionato sei medaglie, trascinando, nel 2019, la nazionale di fotografia subacquea alla vittoria del titolo mondiale ai campionati di Tenerife. “Ma questa consegnatami in Comune – ammette – ha per me un significato ancora più profondo, perché viene dalla mia città”.