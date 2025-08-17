Il PD Cosenza completa la Direzione provinciale e avvia il percorso verso le Regionali

- Advertisement -

COSENZA – “Mercoledì 13 agosto si è tenuta l’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Cosenza, un momento importante di confronto e di rilancio in vista delle sfide che attendono il nostro territorio”. Lo scrive in una nota il PD Federazione di Cosenza.

L’Assemblea ha portato a compimento la composizione della Direzione provinciale, con l’ingresso di dieci nuovi componenti: Pino Le Fosse, Luigi Scarnati, Pierpaolo De Rango, Antonio Chiappetta, Alessandro Greco, Rosi Caligiuri, Gilda Casciaro, Annarita Castiglione, Tina Zaccato ed Elisa Bruno. Questi nomi si uniscono ai tredici già eletti nella precedente seduta, dando così vita a un organismo rappresentativo e inclusivo, capace di tenere insieme esperienze, sensibilità e competenze diverse.

L’appuntamento è stato anche occasione per guardare con concretezza alle imminenti elezioni regionali. L’anticipazione del voto impone un’accelerazione del lavoro organizzativo, che il PD cosentino intende affrontare con responsabilità e spirito unitario. Per questo motivo, in attesa della nuova segreteria, il Segretario provinciale ha chiesto a Francesco De Luca – già responsabile organizzazione nella precedente segreteria provinciale e tra i protagonisti della mozione Lettieri all’ultimo congresso – di coordinare i lavori dell’esecutivo provinciale in questa fase delicata.

A De Luca è affidato il compito di garantire il raccordo con i circoli, seguire il tesseramento e coordinare le Feste dell’Unità, affinché il Partito sia pienamente operativo e presente sul territorio.

“Con il completamento della Direzione e con l’avvio di un lavoro collegiale e organizzato – ha dichiarato il Segretario provinciale Matteo Lettieri – il Partito Democratico di Cosenza si prepara ad affrontare la sfida delle regionali con rinnovato entusiasmo. Lo faremo con spirito unitario e con l’impegno di valorizzare le energie migliori della nostra comunità politica, nella consapevolezza della responsabilità che ci attende.”